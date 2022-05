Air France, debutto in autunno per la nuova Business Class













Air France ha presentato la sua nuova poltrona Business Class di lungo raggio, con a disposizione anche un ampio schermo antiriflesso ad alta definizione da 17,3 pollici e una nuova connessione Bluetooth, con la possibilità di utilizzare le proprie cuffie e prese multiple.

Inoltre, nella cabina Business una porta scorrevole permette di privatizzare completamente il proprio spazio, appartandosi così dal resto della cabina. Le nuove poltrone saranno disponibili gradualmente su 12 Boeing 777-300 da settembre 2022; a bordo di questi aerei la compagnia sta installando anche le nuove sedute Premium Economy (48) ed Economy (273).

Chiamato Fontainebleau, il primo aereo dotato di queste nuove cabine e di connessione wifi volerà in autunno per New York-Jfk.

Nella cabina Premium Economy, Air France introduce il suo ultimo modello di tipo reclinabile, già offerto sul suo Airbus A350, migliorandone ulteriormente il comfort. A bordo il passeggero ha 96 cm di spazio per le gambe, mentre lo schienale è reclinabile fino a 124 gradi ed è stato allargato per offrire più privacy.

Nella cabina Economy, ciascun sedile ha un’ampia seduta di 43 cm, una reclinazione di 119 gradi e 79 cm di spazio per le gambe. Lo schienale è ergonomico e offre un supporto laterale rinforzato.

Sia in Economy che in Premium è disponibile un ampio schermo ad alta definizione da 13,3 pollici.

Infine, nell’ambito della lotta allo spreco alimentare, quest’anno Air France ha introdotto la possibilità di preselezionare il pasto caldo in Business prima della partenza.