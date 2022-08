Air France, da dicembre il no stop Parigi-New York Newark













Air France aumenta la capacità operativa sulla rotta Parigi-New York. A partire dal 12 dicembre 2022, la compagnia aerea opererà un servizio giornaliero no stop tutto l’anno tra il suo hub di Charles de Gaulle e il Newark Liberty, il secondo aeroporto internazionale per importanza a servire l’area metropolitana della Grande Mela, situato a circa 18 miglia da Manhattan.

I voli saranno operati da Boeing 777-200 con 280 posti (40 in Business, 24 in Premium Economy e 216 in Economy), dotati di connessione wifi. Da Parigi si decolla alle 12.30 con arrivo alle 15; da New York alle 17.05 con arrivo alle 06.05 il giorno successivo.

New York Newark Liberty sarà la 18ª destinazione di Air France in Nord America quest’inverno, insieme ad Atlanta, Boston, Chicago, Dallas, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, New York-John F Kennedy, San Francisco, Seattle e Washington D.C. negli Stati Uniti, Montreal, Toronto e Vancouver in Canada, e Cancun e Città del Messico in Messico.