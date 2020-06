Air France amplia il network estivo sull’Italia

Dopo aver ripreso, nelle scorse settimane, i collegamenti con Roma, Milano, Venezia, Firenze, Bologna, Napoli e Bari, Air France riattiverà, a partire da luglio, anche i voli per Cagliari, Catania, Olbia, Palermo e Torino arrivando a servire 12 città italiane.

La compagnia, si legge in una nota, sta gradualmente rafforzando il suo network: entro la fine di giugno, infatti, porterà la sua operatività al 20% e, fatta salva la revoca delle restrizioni di viaggio nei diversi Paesi interessati, la sua operatività globale raggiungerà il 35% nel mese di luglio e il 40% nel mese di agosto.

In totale, Air France prevede di servire quasi 150 destinazioni durante l’estate 2020, vale a dire l’80% delle sue destinazioni abituali. Il numero di collegamenti, che vedrà l’utilizzo di 106 dei 224 aeromobili della flotta di Air France, aumenterà considerevolmente per i dipartimenti e territori francesi d’oltremare, nonché per la Spagna, la Grecia, l’Italia e il Portogallo.

«Stiamo constatando che le persone hanno bisogno di viaggiare di nuovo e, nel corso dell’estate, riprenderemo gradualmente i collegamenti verso 150 destinazioni in Francia, Europa e nel resto del mondo. Dopo questo periodo difficile, siamo lieti di dare il benvenuto ai nostri clienti a bordo, che potranno nuovamente viaggiare e ricongiungersi con i loro cari. Tutto il personale di Air France, sia a terra che a bordo, si impegna a garantire ai nostri passeggeri i più alti livelli sanitari e di sicurezza», ha dichiarato Anne Rigail, ceo di Air France.