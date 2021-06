Air France amplia il network estivo per l’Europa e i Caraibi













La graduale riapertura delle frontiere francesi e l’allentamento delle restrizioni di viaggio in buona parte dell’Europa spingono Air France ad aumentare le frequenze e ad aggiungere nuove rotte per l’estate 2021 con un network che raggiungerà quasi 200 destinazioni in tutto il mondo e circa 110 tra Francia, Europa e Nord Africa.

Sulla rete a corto e medio raggio, oltre alla sua programmazione abituale, quest’estate Air France opererà 81 rotte stagionali di cui 23 nuove. Più di 40 rotte estive saranno servite sulla rete nazionale, in partenza da Parigi e dalle regioni francesi, in particolare verso la Corsica, con voli diretti verso l’isola mediterranea proposti da Parigi, Bordeaux, Caen, Lille, Lione, Pau, Rennes, Strasburgo e Nantes. In Europa, l’offerta riguarda soprattutto le destinazioni leisure, come Italia, Grecia, Portogallo, e Spagna, in partenza da Parigi e dalle regioni francesi.

Sul lungo raggio, invece, l’allentamento delle restrizioni per viaggiare verso la gran parte delle destinazioni caraibiche francesi, permetterà di aumentare la capacità su queste tratte, essenziali per garantire la continuità territoriale. Quest’estate, Air France opererà fino a 3 voli giornalieri per Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica) e Saint-Denis de la Réunion in partenza da Parigi Orly e Parigi Charles de Gaulle, facilitando i collegamenti con tutta la rete Air France.

Nei mesi di luglio e agosto 2021, l’offerta di posti dei voli Air France, infine, rappresenterà il 65% di quelli offerti nello stesso periodo del 2019, contro il 40% di maggio. Per sostenere questo aumento di frequenze, i team di manutenzione del vettore francese stanno rimettendo in esercizio 10 aerei a medio raggio e 12 a lungo raggio per un totale di 181 aerei operativi nel corso della summer.