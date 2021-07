Air France accoglie il primo A220-300 della flotta













Air France continua a rinnovare la sua flotta. Alla fine di settembre, la compagnia aerea prenderà in consegna il primo dei 60 Airbus A220-300 che ha ordinato per sostituire i suoi A318 e A319 sulla rete di corto e medio raggio.

Il primo A220 progettato per Air France ha recentemente lasciato il reparto di verniciatura di Airbus a Mirabel, vicino a Montreal. Sfoggia i nuovi colori del vettore e spicca nella parte anteriore della fusoliera l’ippocampo alato, simbolo della compagnia aerea e della sua lunga storia.

Realizzato con materiali compositi più leggeri, l’Airbus A220 consuma il 20% in meno di carburante rispetto agli aeromobili precedenti e ha un impatto acustico ridotto del 34%. Giocherà quindi un ruolo decisivo nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile di Air France.

Prima di arrivare a Parigi per trasportare i clienti di Air France, l’aereo sarà sottoposto a una serie di test a terra e in volo. Al suo arrivo, sarà utilizzato per più di un mese per addestrare gli equipaggi di volo della compagnia aerea, alcuni dei quali hanno iniziato il cosiddetto processo di “type rating” la scorsa estate.

Stesso discorso per il personale di cabina, con 14 assistenti di volo formati a Zurigo tra settembre e dicembre 2020. Attualmente stanno finalizzando i manuali di formazione e i contenuti che essi stessi saranno responsabili di fornire a partire da settembre 2021.

L’Airbus A220 di Air France potrà accogliere 148 passeggeri in una configurazione di cabina 3-2. Ogni posto sarà dotato di porte Usb di tipo A e di tipo C e tutti i passeggeri potranno usufruire dell’accesso wifi dai loro dispositivi personali.