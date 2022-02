Air Europa velocizza il check in online con Amadeus













Per facilitare e velocizzare il transito dei passeggeri in aeroporto, Air Europa ha implementato nei suoi sistemi la convalida della documentazione sanitaria direttamente nella fase di check in online.

Air Europa è la prima compagnia aerea al mondo ad aver integrato le nuove funzionalità della piattaforma Amadeus Traveller Id, che permette di validare, al momento del check in, tramite il sito web o l’app del vettore, il certificato di vaccinazione, i risultati del Pcr o dell’antigenico e/o il modulo Plf (Passenger Locator Form).

Inoltre, i passeggeri possono fornire la documentazione nel formato digitale a loro più comodo, scansionando il codice Qr o condividendo una foto del documento fisico. Una volta che il documento sarà convalidato online, il passeggero non dovrà ripresentarlo al check in o all’imbarco, poiché approvato nel sistema informatico della compagnia aerea e potrà essere consultato in sicurezza durante il viaggio.

«La collaborazione con Amadeus offre notevoli vantaggi per i nostri clienti», sottolinea Oscar Riolobos, web business manager di Air Europa. Christian Warneck, vp, safe travel ecosystem, Amadeus, aggiunge: «Con Safe Travel cerchiamo di facilitare l’organizzazione di viaggi più sicuri, confortevoli ed efficienti. Inoltre, tramite il nostro partner Riskline, riusciamo ad aggiornare quotidianamente ogni rotta con le ultime misure adottate, affinché ai passeggeri vengano richiesti solo i documenti necessari per quel viaggio specifico».