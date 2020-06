Air Europa torna a volare dal 22 giugno

Il 22 giugno Air Europa riprenderà a volare a partire dalle tratte nazionali tra la penisola spagnola e le isole Canarie e Baleari; la compagnia rafforzerà anche i collegamenti attualmente operativi tra Madrid e Palma di Maiorca con tre frequenze giornaliere.

Da inizio luglio la divisione aerea del gruppo Globalia aumenterà progressivamente la rete di collegamenti tra la penisola e le isole e, a metà del prossimo mese, riattiverà parte delle rotte all’interno della penisola stessa.

In merito a rotte europee e transoceaniche, si parte da metà luglio. Air Europa riprenderà i collegamenti con l’Europa, i Caraibi, l’America centrale e meridionale oltre a Marrakech, Tunisi e Tel Aviv.

L’apertura resta ovviamente soggetta all’evoluzione della situazione e alla revoca delle restrizioni da parte delle autorità dei Paesi coinvolti, oltre a dipendere dal flusso della domanda attiva, che segnerà l’aumento progressivo delle frequenze e l’integrazione di nuove rotte per soddisfare le esigenze dei passeggeri.

La compagnia spagnola mette in atto anche una campagna per agevolare la clientela, con tariffe promozionali valide per chi prenota entro il 21 giugno viaggi fino al 10 dicembre per il lungo raggio e fino al 30 novembre sulle altre rotte. Le offerte includono anche uno cambio gratuito pagando una differenza di prezzo solo se la tariffa originale non dovesse essere disponibile.

Air Europa fa sapere di aver già rafforzato le severe misure di sicurezza e di averne adottate di nuove, in linea con i protocolli e le raccomandazioni dell’Easa (European Union Aviation Safety Agency) e dell’Aesa (Agencia Estatal de Seguridad Aérea); inoltre è in costante collaborazione con le autorità sanitarie, per poter riprendere la propria attività garantendo la massima tranquillità e fiducia.