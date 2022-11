Air Europa sponsor della “Partita per la Pace” all’Olimpico

La compagnia aerea Air Europa è sponsor di “We play for peace“, la partita per la pace che si disputerà il prossimo 14 novembre allo Stadio Olimpico di Roma. L’evento voluto da Papa Francesco e organizzato da Scholas – organizzazione internazionale di Diritto Pontificio presente in 190 paesi, integrando oltre 400 mila centri educativi e raggiungendo oltre un milione di bambini e giovani in tutto il mondo – destinerà i proventi raccolti in favore del Movimento Pontificio per l’Educazione Scholas Occurrentes.

Per l’occasione alcune delle più importanti leggende del calcio mondiale si sfideranno in campo. Tra queste: Ronaldinho, Claudio Cannigia, Ciro Immobile, Ciro Ferrara, Hristo Stoickov, Diego Maradona JR, Eric Abidal, Ivan Rakitic, Gianluigi Buffon, Fabio Cannavaro, Paulo Futre.

La partita del cuore, trasmessa in televisione dalla Rai, sarà l’occasione per dedicare anche un tributo a Diego Armando Maradona che fu sostenitore della Partita del Cuore e capitano della squadra di Scholas.

«Siamo molto lieti di poter sostenere questo progetto promosso da Scholas che opera in moltissimi paesi del centro sud America dove la nostra compagnia è presente con i suoi voli. Essere sponsor di questa iniziativa ci permette in qualche modo di dare un piccolissimo contributo alla crescita dei paesi dove operiamo con i nostri voli e di sostenere e difendere fattivamente valori come l’integrazione, l’inclusione, educazione e educazione alla pace che fanno parte del dna della nostra compagnia», ha commentato Renato Scaffidi, general manager Italia di Air Europa.