Air Europa seconda compagnia aerea più puntuale a febbraio













Air Europa ha chiuso il mese di febbraio come la seconda compagnia aerea più puntuale in Europa, secondo il rapporto mensile pubblicato da Cirium, fornitore di dati statistici per il settore dell’aviazione commerciale.

Già nel 2019 la compagnia aerea spagnola rientrava nella top 10 dei vettori più puntuali in Europa sempre secondo il rapporto annuale On-Time Performance di Cirium, e oggi l’indice della compagnia si attesta al 94,73%; grazie non solo alla progressiva ripresa delle operazioni, ma soprattutto al lavoro e allo sforzo svolto nell’ultimo anno per garantire il miglior servizio ai passeggeri e il ritorno alla normalità.

Il rispetto del timetable fa parte della strategia e della cultura di Air Europa: la puntualità degli aerei è infatti uno dei motivi principali per cui i clienti scelgono di volare con la compagnia e per questo l’azienda continua a lavorare per migliorarsi e rimanere un punto di riferimento in tale ambito.