Air Europa ripristina le rotte per Panama e Honduras













Air Europa torna ad aumentare la sua presenza in America centrale: la compagnia riprende a volare verso Panama e raddoppia in Honduras con una nuova frequenza settimanale per San Pedro Sula, ritornando così all’operatività pre Covid.

Per l’Honduras, il volo del lunedì si aggiunge a quello già operativo del giovedì; la connessione è sempre garantita per le partenze da Milano Malpensa e Roma Fiumicino.

Per rispondere al trend di crescita della domanda, il vettore ha inoltre ripristinato le rotte verso Panama con due frequenze settimanali – martedì e domenica – raggiungendo, su questa destinazione, il 40% dei livelli registrati in epoca pre pandemia. Come in Honduras, la fascia oraria degli operativi proposti garantisce ottimi collegamenti attraverso l’hub di Madrid.

Con l’apertura della seconda destinazione centroamericana, Air Europa supera l’80% delle rotte a lungo raggio riattivate, in attesa che vengano rimosse le limitazioni per poter ripristinare tutti i collegamenti.