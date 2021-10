Air Europa riprende i voli a lungo raggio con i 787 Dreamliner













Con la timida ripresa del lungo raggio anche le compagnie aeree ripartono con i loro operativi utilizzando i velivoli di punta. Air Europa, per esempio, sta operando tutti i suoi voli transoceanici con la flotta di Boeing 787 Dreamliner. Le 11 destinazioni europee e le 20 spagnole sono collegate attraverso l’hub di Madrid con tali aeromobili in America Latina e negli Stati Uniti.

Dei 18 Dreamliner di cui dispone la compagnia, 12 hanno la configurazione 2-2-2 e altri sei Boeing 787-9 sono invece progettati con la configurazione 1-2-1, con accesso diretto al corridoio da parte di ciascun passeggero.

Inoltre, gli aeromobili di Air Europa sono dotati di una nuova business class che garantisce ai passeggeri il massimo del comfort, della comodità, della privacy e del benessere, con sedili che diventano letti completamente reclinabili, studiati per adattarsi alle esigenze dei clienti che desiderano lavorare e riposare.

Il servizio wifi, poi, durante tutto il volo non ha limitazioni di tempo o megabyte, inoltre, ogni posto dispone di un touch screen individuale da 18 pollici che propone un intrattenimento audiovisivo completo con più di 100 film, e più di 70 serie, documentari, audiolibri e podcast.

La proposta di ristorazione in Business Class è realizzata con ingredienti biologici di alta qualità e in più su tutti i voli in partenza da Madrid verso le Americhe si potranno degustare i piatti creati dall’estro creativo dello chef Martín Berasategui, con 12 stelle Michelin al suo attivo.

Anche l’amenity kit di business class è stato ripensato in chiave totalmente ecologica e sostenibile, con prodotti che aiutano a combattere gli effetti del jet lag.