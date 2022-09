Air Europa, riparte la promo Time to Fly

Torna anche quest’anno il consueto appuntamento con Time to Fly, l’iniziativa di Air Europa che consente di acquistare voli a prezzi competitivi.

La campagna è valida per acquisti fino al 15 settembre per volare fino al 31 maggio 2023.

Con il claim “Ci sono innumerevoli motivi per continuare a volare“, la compagnia aerea offre ai passeggeri voli a partire da 89 euro a tratta sulle rotte verso la Spagna.

Con Time To Fly, i clienti Air Europa potranno anche attraversare l’Atlantico a bordo dei 787 Dreamliner, a partire da 389 euro se si viaggia verso Miami o New York, e da 459 euro per voli ai Caraibi, Centro e 594 euro per il Sudamerica.