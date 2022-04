Air Europa rilancia la promo “Time to fly”













Torna “Time to fly”, l’appuntamento di Air Europa che propone tariffe estremamente competitive verso molte destinazioni su cui la compagnia aerea è operativa.

La promo è valida fino al 15 dicembre 2022, data dell’ultimo rientro.

Time to Fly consente di visitare la Spagna a partire da 69 euro; per raggiungere l’altra parte dell’oceano, svettano i grandi classici quali Stati Uniti da 389 euro e Caraibi e Centro America da 439 euro. Non mancano le proposte per viaggiare in Sud America da 469 euro.

Le quotazioni si intendono andata e ritorno, tasse incluse con solo bagaglio a mano.