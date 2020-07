Air Europa, ora a bordo arriva il wifi senza limiti

Con la ripresa dei collegamenti Air Europa ha lanciato sul mercato una nuova offerta di wifi di bordo senza limiti. La compagnia aerea ha, infatti, dotato l’intera sua flotta di un nuovo servizio che permette ai clienti di chattare, navigare, utilizzare i social network e inviare mail con connessione Vpn per lavorare o per utilizzare le applicazioni a seconda del pacchetto scelto.

La divisione aerea di Globalia propone tre opzioni: Chat, Chat & Surf, Chat & Surf Plus, a seconda del volume di traffico richiesto dal passeggero. I costi variano dai 3 ai 12 euro euro sulle tratte interne della Spagna e su quelle europee, e dai 5 ai 30 euro sui voli di lunga percorrenza.

Il servizio, sviluppato da Panasonic, al momento potrà essere acquistato a bordo e a breve sarà disponibile per l’acquisto anche sul sito ufficiale della compagnia. Per essere attivato è necessario connettersi, in modalità aereo, alla rete wifi aireuropaontheair, aprire il browser e selezionare il piano internet desiderato.