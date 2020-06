Air Europa è la compagnia aerea ufficiale di Mado 2020

Air Europa si unisce ancora una volta a Mado, la grande festa dell’orgoglio Lgbti che, per la prima volta nella sua storia, si terrà in modo virtuale tra il 28 giugno e il 5 luglio 2020.

La divisione aerea di Globalia si unisce al Pride come compagnia aerea ufficiale che, per il secondo anno consecutivo, condivide i valori promossi durante la sua celebrazione e che promuovono Madrid come città libera, rispettosa, accogliente e un punto di riferimento per la diversità.

Air Europa sostiene il messaggio globale di forza, supporto, visibilità e speranza, soprattutto di tutti coloro che soffrono di più nell’attuale emergenza sociosanitaria. Messaggio che Madrid Pride 2020 vuole trasmettere nella sua prima edizione virtuale.

Nell’ultima edizione e come sponsor principale, Air Europa ha preso parte attiva alla manifestazione percorrendo le strade di Madrid con un gonfiabile con il quale, sotto il motto “decidi il tuo destino”, ha mostrato la sua identità e si è distinta come una compagnia aerea aperta alla diversità e che difende l’abbattimento delle barriere per una maggiore libertà delle persone.