Air Europa, decollato il primo volo 100% green













Primo volo tutto green per Air Europa sulla tratta Madrid-Gran Canaria. Un Boeing 787-9 Dreamliner con una capacità di 339 passeggeri a bordo, ha volato con biocarburante prodotto da olio vegetale dalla raffineria Petronor di Bilbao. Questo modello di aereo è tra i più efficienti presenti sul mercato ed è in grado di ridurre del 60% l’impatto acustico e del 20% sia le emissioni CO2 che i consumi di carburante, grazie alla sua aerodinamica e alle tecnologie innovative. Sia in volo che a terra sono state applicate procedure sostenibili.

Anche Groundforce, società di servizi di movimentazione aeroportuale, per ottimizzare tutte le operazioni relative alla partenza e all’arrivo del volo, ha utilizzato veicoli dotati delle ultime tecnologie; Enaire ha collaborato poi nell’espletamento delle procedure di salita e discesa, nonché nella definizione della traiettoria ottimale per un consumo efficiente di carburante e ciò ha portato a una notevole riduzione delle emissioni di CO2.

A bordo, Air Europa ha applicato molte delle pratiche sostenibili già comuni durante i suoi voli che prevedono l’utilizzo di materiali biodegradabili – come fase preliminare alla progressiva e totale attuazione dello “zero plastica a bordo” – e la corretta raccolta differenziata dei rifiuti, misura che la compagnia aerea applica dal 2006 non solo nei suoi uffici, ma anche su tutti i tuoi voli.

E’ stato, inoltre, proposto un menù sostenibile e salutare, realizzato con prodotti di stagione e a chilometro zero, con cui si rafforza la cura dell’ambiente e si promuove l’economia circolare. La compagnia aerea ha invitato i passeggeri ad effettuare il check-in online e a partecipare a un sondaggio sulla soddisfazione a bordo utilizzando carta usa e getta; la medesima carta a verrà impiegata per la realizzazione di un piccolo giardino presso la sede della compagnia.

Air Europa, nel suo impegno per una crescita economica rispettosa dell’ambiente, applica già procedure che le hanno permesso di migliorare l’efficienza dei propri voli e di raggiungere l’obiettivo strategico dell’Icao (International Civil Aviation Organization) riducendo del 2% annuo le emissioni totali di gas serra. Tra queste c’è la creazione di un’applicazione dati volta al controllo del consumo di carburante e delle emissioni associate; l’attuazione del progetto Electronic Flight Bag; la creazione di un comitato periodico dedicato al controllo del carburante e la partecipazione a gruppi di lavoro del settore aeronautico.

L’iniziativa intrapresa da Air Europa è una prima risposta alla sfida che l’alleanza SkyTeam ha lanciato alle compagnie aeree associate con “The Sustainable Flight Challenge”, nata affinché il settore, attraverso l’innovazione e il cambiamento, riduca velocemente e al minimo l’impatto sull’ambiente.