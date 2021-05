Air Europa da giugno torna a volare per Miami e New York













Da giugno Air Europa riprende i collegamenti per Miami e New York con i Boeing 787 Dreamliner. Tre frequenze settimanali – martedì, giovedì, sabato – dal 12 giugno per Miami; mentre dal 25 giugno tre voli a settimana – mercoledì, venerdì, domenica – per New York.

Gli schedule sono stati definiti per garantire collegamenti veloci dall’hub di Madrid con buona parte dei voli nazionali ed europei operati dalla compagnia. Il ripristino delle due rotte verso gli Stati Uniti si inserisce nel piano progressivo di riapertura.

Per la sicurezza dei passeggeri, la flotta Dreamliner dispone di filtri Hepa (gli stessi utilizzati negli ambienti ospedalieri) in grado di catturare particelle che contengono virus con un’efficienza superiore al 99,9%.

La compagnia ha anche rafforzato i protocolli di igienizzazione e sanificazione e ha attivato misure volontarie per garantire la massima protezione dei passeggeri, come riduzione degli oggetti manipolabili a bordo, nuove procedure di imbarco e sbarco, massima distanza possibile tra i passeggeri.

La compagnia spagnola ha migliorato il sito e l’app per ridurre il contatto con il personale di terra e di volo, permettendo ai clienti di svolgere online tutte le procedure relative al proprio viaggio.

A disposizione dei passeggeri anche una politica tariffaria flessibile meglio adattabile alle nuove esigenze dei viaggiatori.