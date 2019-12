Air Europa, da aprile stop ai voli per Iguazú

Air Europa cesserà le sue operazioni su Iguazú, con il 26 aprile 2020 che sarà il giorno in cui la compagnia aerea opererà il suo ultimo volo triangolare tra Madrid, Asunción (Paraguay) e, appunto, la destinazione argentina.

Il vettore spagnolo, che avrebbe dovuto collegare – dall’anno prossimo – la Spagna con l’Argentina anche con il volo che parte sempre da Madrid, passa da Iguazú e arriva poi a Montevideo in Uruguay, ha confermato a Hosteltur, che ha riportato la notizia, che la decisione di chiudere la tratta su Iguazú è scaturita principalmente per motivi di scarsa occupazione. Gli stessi, che potrebbero compromettere anche la partenza del triangolare Madrid-Iguazú-Montevideo.

“Le operazioni sulla destinazione argentina avevano un load factor davvero basso. Erano necessari almeno il doppio dei passeggeri per continuarla”, fanno sapere da Air Europa, che ha chiarito come, invece, il diretto per Asunción è ancora operativo e gode di ottima salute, alla pari del collegamento con Córdoba (Argentina).

Infine, da Air Europa confermano che la decisione è stata presa già da tempo e non ha nulla a che vedere con il progetto di reintroduzione del dollaro turistico. In ogni caso, il vettore starebbe lavorando su un accordo di codeshare con una compagnia aerea sudamericana: l’obiettivo è quello di continuare a offrire Iguazú ai clienti.