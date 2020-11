Air Europa attiva la tariffa Flex a supporto del cliente

Air Europa amplia la sua gamma di offerte lanciando la nuova tariffa Flex, che garantisce al cliente la massima flessibilità, permettendogli di effettuare tutte le modifiche necessarie senza alcun costo aggiuntivo e offrendo anche la possibilità di ottenere il rimborso del biglietto.

Scegliendo la tariffa Family Flex il passeggero di classe Economy avrà l’opportunità di scegliere il posto a costo zero, modificare la data del volo ogni qualvolta ne abbia la necessità senza alcuna penale, pagando solo la differenza di prezzo nel caso in cui la tariffa originale non fosse disponibile; infine, se necessario, potrà annullare il biglietto con una fee di 30 euro.

I passeggeri di classe Business che voleranno con la tariffa Flex potranno effettuare tutte le modifiche necessarie in modo completamente gratuito e annullare il biglietto senza alcun costo aggiuntivo.

Con questa nuova strategia tariffaria il viaggiatore dispone di un prodotto personalizzato e adattabile alle proprie esigenze che gli consente di scegliere tra tre tipologie di tariffa per la classe economica – Lite, Standard e Flex – e due per la Business – Business e Business Flex.

I clienti possono accedere alle nuove tariffe della compagnia anche tramite la nuova app. Disponibile sia su Android che su Ios, l’applicazione offre molteplici opzioni, come le nuove Fare Family o la possibilità di selezionare il posto, i bagagli extra o l’imbarco prioritario durante la fase di check in.

Anche l’area clienti Suma è stata ridisegnata offrendo tra le altre funzionalità: l’accesso al profilo utente, alla cronologia delle prenotazioni o al dettaglio delle miglia accumulate.