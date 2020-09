Air Europa, al via la campagna per viaggiare con flessibilità e sicurezza

Air Europa dà il via alla nuova campagna “Cavalca l’onda delle nostre offerte e vola” che garantisce tariffe convenienti per viaggiare con la massima flessibilità e in totale sicurezza.

Chi effettua una prenotazione dal 10 al 20 settembre potrà volare in Spagna con tariffe da 59 euro, mentre i Caraibi e il Centro America saranno raggiungibili con quote da 379 euro, gli Usa da 399 euro e il Sud America da 439 euro.

Le tariffe sono valide per partenze entro il 17 giugno 2021 per quanto riguarda i voli all’interno dell’Europa e fino al 30 settembre 2021 per i voli oltreoceano, garantendo la massima flessibilità per cambi data, orari e destinazione; acquistando il biglietto a tariffa promozionale o entro la fine del mese di settembre si potrà usufruire di un cambio data gratuito, pagando eventualmente la sola differenza tariffaria.

Oltre alla flessibilità, scegliere Air Europa significa viaggiare in totale sicurezza a bordo di aeromobili che rinnovano l’aria della cabina ogni tre minuti al massimo grazie ai filtri Hepa, gli stessi utilizzati nelle sale operatorie, in grado di filtrare particelle fino alla dimensione di virus e batteri con un’efficienza del 99,9%.