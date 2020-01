Air Europa, il 2020 inizia con Time to Fly

Il nuovo anno di Air Europa parte con la campagna Time to Fly, che propone offerte per tutte le destinazioni del network per partenze dal 7 gennaio fino al 18 giugno, con proposte che riguardano destinazioni come Spagna, Caraibi, America centrale e Sudamerica.

Le offerte sono valide per prenotazioni effettuate entro il 19 gennaio per voli entro metà giugno, ad eccezione di alcuni periodi di blackout.

La tariffa più economica include il bagaglio a mano, mentre sui voli tra le isole spagnole viene estesa al bagaglio in stiva.