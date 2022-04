Air Dolomiti volerà dal 2 maggio Innsbruck-Francoforte













Air Dolomiti, parte del Gruppo Lufthansa, amplia il proprio elenco di destinazioni per l’estate e, a partire dal prossimo 2 maggio, saranno operativi i voli da Innsbruck verso l’hub di Francoforte con tre frequenze giornaliere.

Nel mese di febbraio l’autorità austriaca Austrocontrol ha rilasciato la certificazione per le operazioni sullo scalo e nei giorni scorsi è stato ottenuto anche il via libera di Enac: Air Dolomiti è la prima compagnia aerea italiana a ricevere la certificazione Rnp Ar per volare sul particolare scalo austriaco.

«Questa nuova autorizzazione di Enac è molto importante e ci rende orgogliosi poiché conferma la nostra forte dinamicità e la voglia di intraprendere sempre nuove vie; abbiamo l’appoggio e l’incoraggiamento del Gruppo Lufthansa che unitamente al nostro entusiasmo e alla nostra professionalità ci permettono di guardare con ottimismo ai prossimi mesi dell’anno che vedranno concretizzarsi tanti progetti: nuovi aerei, nuovi voli e nuovi spazi di scalo», ha commentato Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti.

«L’aeroporto di Innsbruck è conosciuto per la complessità delle operazioni di decollo e atterraggio e per i requisiti di navigazione molto precisi. Per questi motivi i piloti destinati a operare su questo scalo devono essere addestrati e preparati per gestire la complessità delle manovre. Siamo quindi particolarmente orgogliosi di aver avuto la certificazione Rnp Ar per operare su questo aeroporto», ha aggiunto il comandante Roberto Belgrado, direttore operazioni volo di Air Dolomiti.