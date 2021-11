Air Dolomiti vince due premi Emas per l’ambiente













Air Dolomiti sempre più green: la compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha infatti vinto i Premi Emas 2021 assegnati da Ispra (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dal Comitato Emas-Ecolabel e l’Ecoaudit, volto a dare riconoscimento e visibilità alle organizzazioni che hanno meglio interpretato ed applicato i principi ispiratori dello schema europeo.

Il comitato per l’Ecolabel e l’Ecoaudit e l’Ispra hanno infatti deciso di valorizzare l’impegno dimostrato in ambito Emas (Eco-Management and Audit Scheme) premiando le realtà che hanno raggiunto i migliori risultati nell’efficacia della comunicazione e sono riusciti a contenere l’impatto delle proprie attività riducendo le emissioni di CO₂. Sono stati assegnati premi per tre categorie di partecipazione: la prima riguarda la Dichiarazione ambientale comunicativamente più efficace, la seconda Iniziative di uso del logo Emas e la terza Iniziative di contenimento dell’impronta di carbonio.

Air Dolomiti ha vinto il premio alla migliore iniziativa di uso del logo Emas riconoscendo l’alta valenza dell’esposizione su tutti gli aeromobili del vettore di una targa con il numero di certificazione e un QR Code che permette ai passeggeri di scaricare su device la Dichiarazione Ambientale.

Il Premio alle iniziative di contenimento dell’impronta di carbonio, invece, è stato assegnato per le iniziative messe in atto da Air Dolomiti finalizzate al contenimento delle emissioni gassose e alla riduzione del consumo di carburante. La Compagnia, inoltre, ha aderito al progetto Compensaid del Gruppo Lufthansa volto a bilanciare, in parte, le emissioni di CO₂ delle attività di viaggio offrendo ai passeggeri due possibilità di compensazione: l’impiego di cherosene sintetico a impatto zero (SAF) o la partecipazione a progetti di riforestazione in diverse zone del mondo.