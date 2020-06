Air Dolomiti, tornano le rotte per Francoforte e Monaco

Dopo più di due mesi di lockdown, Air Dolomiti ritorna a volare sugli hub di Francoforte e Monaco di Baviera da una serie di città italiane. È prevista per il 15 giugno, infatti, la ripresa parziale degli operativi per la Germania con più frequenze settimanali, da Firenze, Venezia e Torino per Monaco di Baviera e da Verona e Torino per Francoforte.

Per conto dalla Casa Madre, poi, il vettore volerà da Venezia e Bologna per Francoforte. Questi ultimi due collegamenti andranno ad aggiungersi alla tratta da Milano Malpensa a Francoforte attiva anche nei mesi passati per garantire un servizio minimo di collegamento tra Italia e Germania.

«Sarà una parvenza di semi normalità e potremo ricominciare a scorgere più spesso il nostro diamante turchese nei cieli europei. Durante la chiusura non è stato facile vedere i nostri aeromobili allineati sul piazzale, ma la speranza mia e di tutti i miei collaboratori non è mai mancata. La settimana scorsa abbiamo con piacere inaugurato i primi voli domestici sulla Sicilia dall’aeroporto di Firenze. Oggi siamo lieti di rivedere le nostre code su pista pronte per decollare per gli hub tedeschi», ha detto Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti.

«In considerazione dell’attuale contingenza e per agevolare una serena ripresa, proponiamo anche per questi voli condizioni elastiche di rebooking. Con un supplemento di 70 € e un eventuale adeguamento tariffario sarà possibile modificare tutte le prenotazioni effettuate a partire dal 20 marzo 2020 anche per le tariffe Economy Light e Business Saver», ha aggiunto Paolo Sgaramella, vp commerciale & network della compagnia.