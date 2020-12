Air Dolomiti riceve la certificazione Iso per la sostenibilità ambientale

Air Dolomiti ha ricevuto la certificazione Iso 14001:2015 rilasciata dal team Dnv Gl, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

Dopo la conferma del rinnovo di Iso 9001:2015 e Iso/Iec 27001:2017 avvenuta qualche settimana fa, la compagnia rafforza il proprio impegno anche nei riguardi del sistema di gestione ambientale andando ad analizzare i processi interni al fine di tenere sotto controllo gli impatti ambientali della propria attività.

Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti, sottolinea: «Mai come in questo particolare momento storico si è posta attenzione alle azioni umane. Abbiamo imparato che i gesti quotidiani piccoli o grandi fanno la differenza e chi ha il potere di agire ha anche l’obbligo di farlo. Siamo consapevoli del pesante impatto che l’attività del trasporto aereo ha sull’ambiente e della necessità di prendere dei provvedimenti per renderla maggiormente sostenibile. Con la revisione di tutte le nostre procedure interne, potremo migliorare in termini di efficienza ed efficacia».