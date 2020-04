Air Dolomiti raccomanda la mascherina a bordo per i passeggeri

A partire da lunedì 4 maggio, nel rispetto del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dello scorso 26 aprile, Air Dolomiti invita i passeggeri ad indossare la mascherina protettiva a bordo dei propri voli.

Il vettore membro del Gruppo Lufthansa, si legge in una nota, raccomanda inoltre di farne uso durante tutta la durata del viaggio: sia prima che dopo il volo e in aeroporto. A bordo, mentre tutto il personale navigante indosserà una protezione adeguata per naso e bocca e guanti monouso, continuerà la regolare distribuzione di salviette rinfrescanti antibatteriche. Il servizio di bordo, invece, rimarrà ancora in sospeso.

Inoltre, vista la riduzione della capacità massima dell’aeromobile e la presenza di un numero inferiore di passeggeri in volo, Air Dolomiti si adopererà per garantire la distanza minima interpersonale.