Air Dolomiti ottiene il rinnovo delle certificazioni Iso

Air Dolomiti ha ottenuto, per il 2020, il rinnovo delle certificazioni Uni En Iso 9001 e Iso/Iec 27001 a seguito dell’audit da parte del team di Dnv Gl-Business Assurance, uno dei principali enti di certificazione a livello mondiale.

I due standard identificano una serie di normative e linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione della qualità finalizzato a incrementare la soddisfazione dei clienti, rispettivamente attraverso il monitoraggio dei processi e delle attività aziendali nonché della gestione della sicurezza delle informazioni.

«Ritengo che mantenere e certificare i propri standard sia uno strumento imprescindibile di trasparenza verso tutti i soggetti interessati a relazionarsi con l’azienda, dai clienti agli stakeholder. Inoltre il rinnovo della certificazione è un esempio per far sì che, a livello internazionale, vengano mantenuti costantemente alti livelli di sicurezza e di qualità nella gestione aziendale, mai tanto necessari quanto in questo periodo di difficoltà e incertezze», ha commentato Joerg Eberhart, presidente e ceo di Air Dolomiti.