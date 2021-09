Air Dolomiti, il ceo Joerg Eberhart torna nel Gruppo Lufthansa













Dal prossimo 1° ottobre 2021 Joerg Eberhart, l’attuale ceo di Air Dolomiti, assumerà la carica di chief strategy officer del Gruppo Lufthansa.

Eberhart ha guidato il vettore italiano (facente sempre parte del colosso tedesco dell’aviazione, ndr) dal mese di agosto del 2014. Il ceo di Air Dolomiti succederà a William Wilms, che dallo scorso 1° settembre, è stato nominato nel comitato esecutivo di Lufthansa Technik.

In questi anni Eberhart è stato anche membro della direzione di Lufthansa CityLine; in precedenza ha ricoperto diverse posizioni dirigenziali sempre presso il Gruppo Lufthansa, tra cui la fondazione di Aerologic GmbH e la realizzazione del progetto Score. Al momento non è stato ancora scelto il successore di Eberhart per la guida di Air Dolomiti.