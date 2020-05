Air Dolomiti, dal 19 giugno via al Firenze-Bari

Partirà il 19 giugno il nuovo collegamento di Air Dolomiti con partenza dall’aeroporto di Firenze e arrivo a Bari, operato quattro volte alla settimana. La rotta si aggiunge agli voli domestici già annunciati da Firenze per Catania, Palermo e Cagliari.

Il volo sarà operativo il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con i seguenti orari: partenza da Firenze alle ore 11.55 con arrivo a Bari alle 13.10 e ripartenza dall’aeroporto pugliese alle 13.50 con arrivo in Toscana alle 15.05.

In fase di prenotazione sarà possibile bloccare la tariffa (opzione valida solo tramite sito internet) ed effettuare il pagamento in un momento successivo alla prenotazione, entro i sette giorni dalla data di partenza del volo. Oltre a questo, per le prenotazioni effettuate sul sito, sarà possibile modificare la data di partenza senza supplementi o cancellare gratuitamente la prenotazione, ricevendo il rimborso dell’intero costo del biglietto entro sette giorni dalla data di partenza del volo.