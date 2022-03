Air Dolomiti amplia la flotta con due Embraer 195













La compagnia aerea italiana Air Dolomiti annuncia l’ingresso in flotta nelle prossime settimane di due velivoli Embraer 195 che con marca I-JENB e I-ADJZ che rispondono all’esigenza di aumentare la capacità del vettore per l’estate.

I jet – che vanno ad aggiungersi ai 15 già presenti portando la flotta della compagnia aerea del Gruppo Lufthansa a 17 macchine – arriveranno rispettivamente nei mesi di marzo e maggio e opereranno le tratte su Francoforte e Monaco, hub internazionali che offrono un’ampia gamma di destinazioni in tutto il mondo.

«L’arrivo di questi Embraer è per noi una grande soddisfazione. Gli aerei provenienti da Lufthansa City Line sono la dimostrazione della sinergia esistente all’interno del Gruppo e tra le nostre due compagnie che da sempre condividono gli stessi valori come la puntualità, affidabilità e l’attenzione verso il passeggero – afferma Steffen Harbarth, ceo di Air Dolomiti – Due nuovi aerei non simboleggiano solo una ripresa, ma si traducono anche in nuova fiducia verso questo 2022 che speriamo possa consolidare la fase di ripartenza che abbiamo visto nella seconda metà dell’anno appena concluso».

Air Dolomiti ha annunciato, inoltre, l’avvio dei lavori di sostituzione di tutti gli interni dei 15 E195 oltre che una modifica della configurazione interna che porterà a 122 posti ogni aereo della compagnia. A fine anno verranno sostituiti anche i sedili dei due aerei aggiuntivi.