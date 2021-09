Air Canada torna a volare sulla Londra-Calgary













Air Canada ha ripreso le operazioni di volo tra Londra Heathrow e l’aeroporto internazionale di Calgary in Canada.

Il collegamento tra di due scali viene effettuato tre volte alla settimana: di mercoledì, venerdì e domenica da Londra; di martedì, giovedì e sabato da Calgary.

Air Canada vola sulla rotta con un Boeing 787-9 Dreamliner, configurato con 30 posti in Signature Class, 21 in Premium Economy e 247 in Economy. La compagnia aerea, da Londra, offre anche voli no stop per Toronto e Vancouver, così come quattro voli a settimana su Montréal.

«Il ripristino del nostro servizio sulla Londra Heathrow-Calgary offre ai nostri clienti Uk un’ottima scelta. Il ritorno graduale dei servizi sullo scalo londinese è per il nostro network di voli internazionali uno step molto importante”, ha dichiarato Stephen Gerrard, Air Canada general manager sales, U.K. and Ireland.