Air Canada punta su Airbus e aumenta gli ordini di aeromobili green

Variazione d’ordine al rialzo per Air Canada che ha confermato un ordine per 15 ulteriori A220-300, portando il totale degli ordini fermi della compagnia di bandiera canadese dai 45 iniziali a 60 aeromobili. Il vettore opera l’A220 dal gennaio 2020 e conta attualmente oltre 30 A220 in servizio sulle rotte transcontinentali in Canada, Stati Uniti e America Latina.

Attualmente Air Canada opera con una flotta di oltre 125 aeromobili Airbus, di cui 78 della Famiglia A320, 16 della Famiglia A330 e 31 A220-300. Air Canada ha anche all’attivo un ordine diretto per 10 A321 XLR. Il vettore, che ha preso in consegna il suo primo A220-300 nel dicembre 2019, è stato il primo a operare questo modello nel Nord America. Nato da un concetto totalmente nuovo, l’A220 è l’unico aeromobile concepito appositamente per il mercato dei 100-150 posti, e che riunisce caratteristiche di design innovative, aerodinamica all’avanguardia e motori GTF™ di ultima generazione di Pratt & Whitney.

L’A220 offre consumi di carburante per posto a sedere ed emissioni di CO2 fino al 25% inferiori rispetto alle precedenti generazioni di aeromobili, nonché emissioni di NOx inferiori di circa il 50% rispetto agli standard del settore, elementi che ne fanno l’aeromobile con le migliori prestazioni ambientali della propria categoria. Con il 20% di spazio in più nelle cappelliere, i sedili più ampi e i finestrini più grandi della propria categoria, l’A220 offre ai viaggiatori livelli di comfort senza pari.

A oggi Airbus ha consegnato oltre 220 A220 a 16 vettori che operano in quattro continenti e collegano più di 70 milioni di persone in tutto il mondo. La flotta opera attualmente oltre 800 rotte su 325 destinazioni in tutto il mondo, rendendola la scelta collaudata dei vettori per collegare in modo efficiente i passeggeri sulle rotte regionali e su quelle di lungo raggio.

A fine settembre 2022 erano oltre 25 i clienti avevano ordinato più di 770 aeromobili A220, confermandone il forte posizionamento nel mercato dei piccoli aeromobili a corridoio singolo.