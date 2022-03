Air Canada ordina sei Airbus A321XLR per espandere il network













Air Canada ha confermato a Airbus l’ordine di sei aeromobili A321XLR. La flotta di A321XLR della compagnia aerea sarà quindi composta da 26 aeromobili, compresi 20 A321XLR aggiuntivi che il vettore sta acquisendo attraverso i locatori.

«Air Canada è impegnata a rafforzare ulteriormente la propria posizione di leader di mercato, soprattutto attraverso investimenti in nuove tecnologie – ha dichiarato Michael Rousseau, presidente e ceo di Air Canada – L’acquisizione dell’Airbus A321XLR, un aeromobile all’avanguardia, è un elemento importante di questa strategia e contribuirà a realizzare le nostre priorità principali: migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, portare avanti i nostri obiettivi ambientali, espandere il network e aumentare la nostra redditività a livello globale. Questo ordine dimostra anche che Air Canada sta emergendo con forza dalla pandemia ed è posizionato per crescere, essere competitivo e prosperare in un’industria aeronautica globale rimodellata».

L’A321XLR si integra perfettamente alla flotta di Air Canada, che da lungo tempo utilizza l’intera famiglia A320, come l’A330-300 widebody per il lungo raggio e l’A220, l’aeromobile a corridoio singolo di ultima generazione.

«L’eccezionale versatilità e le prestazioni dell’A321XLR permetteranno ad Air Canada di sviluppare ulteriormente l’espansione del proprio network in modo sostenibile con una maggiore efficienza e una riduzione delle emissioni di Co2″ – ha dichiarato Christian Scherer, chief commercial officer di Airbus e head di Airbus International – Desideriamo ringraziare Air Canada per la sua fiducia nei nostri confronti e siamo lieti di questo ulteriore passo avanti nel nostro rapporto di lunga data».

L’A321XLR è il passo evolutivo della famiglia A320neo e consentirà di collegare il Canada orientale a una selezione più ampia di destinazioni europee.