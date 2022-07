Air Canada-Emirates, partnership strategica entro fine anno













Partnership strategica per Air Canada ed Emirates, che entro la fine del 2022 intendono stabilire un’alleanza codeshare che offrirà ai clienti Air Canada scelte di viaggio avanzate per viaggiare negli Emirati Arabi Uniti e verso destinazioni oltre Dubai. I clienti Emirates diretti a Toronto potranno beneficiare della rete Air Canada, con la possibilità di effettuare prenotazioni per viaggi di collegamento tra le reti di entrambe le compagnie aeree con un unico biglietto, garantendosi così una connettività senza interruzioni presso i rispettivi hub globali dei vettori e trasferimenti di bagagli alle loro destinazioni finali.

«Mentre continuiamo a perseguire la nostra strategia di espandere un’offerta aerea globale che serva le grandi comunità multiculturali del Canada – ha spiegato Michael Rousseau, presidente e amministratore delegato di Air Canada opportunità nei mercati Vfr (Visiting Friends and Relatives) – stringeremo una partnership strategica con Emirates, una compagnia di bandiera molto rispettata degli Emirati Arabi Uniti con un hub nella vivace città di Dubai, per creare sinergie di rete e i clienti di Air Canada avranno opzioni aggiuntive e convenienti quando viaggiano tra il Canada e gli Emirati Arabi Uniti e destinazioni oltre Dubai».

Da parte sua Tim Clark, presidente di Emirates Airline, ha aggiunto: «È una partnership significativa che consentirà ai nostri clienti di accedere ad ancor più destinazioni in Canada e nelle Americhe, tramite i nostri gateway di Toronto e Stati Uniti. Inoltre, apre molte nuove combinazioni di rotte per i viaggiatori negli Emirati e le estese reti di Air Canada nelle Americhe, nel Medio Oriente, in Africa e in Asia. La collaborazione con Air Canada, una delle compagnie aeree più affermate del Nord America e compagnia di bandiera canadese, punta allo sviluppo congiunto in varie aree per fornire scelte ed esperienze di volo dei clienti ancora migliori».

Per migliorare ulteriormente l’esperienza del cliente, i vettori stabiliranno anche vantaggi reciproci per i frequent flyer e accesso reciproco alle lounge per i clienti qualificati.