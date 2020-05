Air Canada, da luglio tornano i voli da Roma a Toronto e Montréal

In seguito alla riapertura delle frontiere canadesi – prevista per il prossimo 30 giugno – Air Canada ha annunciato che a partire dal 3 luglio 2020 ripartiranno i voli da Roma per Toronto e per Montréal, con 4 frequenze settimanali (2 su Toronto e 2 su Montréal).

I voli saranno operativi il lunedì e venerdì per Toronto e il sabato e la domenica per Montréal, con partenza alle 11.35.

“Nonostante la situazione difficile di tutto il nostro settore dovuta al Covid-19, Air Canada sta lavorando duramente e senza interruzione per mantenere uno stretto rapporto con i suoi partner e clienti più che mai”, recita la nota della compagnia.