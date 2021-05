Air Cairo torna a volare tra l’Italia e il Mar Rosso













Appuntamento al 23 luglio per il ritorno dei voli tra l’Italia e il Mar Rosso di Air Cairo dopo lo stop forzato dovuto alla pandemia. L’operativo prevede 5 voli settimanali dai principali aeroporti italiani verso Sharm El Sheikh: la prima partenza è prevista da Napoli con due voli settimanali il venerdì e il lunedì. Da Milano Malpensa, invece, il decollo è previsto il 25 luglio, ogni domenica, ogni lunedì a partire dal 26 luglio, infine, partono i collegamenti da Roma Fiumicino e da Bari.

Air Cairo, compagnia aerea controllata al 60% da Egyptair e per il 40% de due tra le più importanti banche egiziane (National bank of Egypt e Misr Bank), ha una flotta composta da 11 Airbus A320 e da un aeromobile A320 Neo di ultima generazione con 186 posti a sedere. Sul mercato italiano Air Cairo ha iniziato ad operare il 29 ottobre 2017, con due voli settimanali la domenica dall’aeroporto di Milano Malpensa con destinazione Sharm el Sheik e Marsa Alam a cui si sono aggiunti ben presto nel tempo diversi voli dalle principali città italiane, ma anche per Il Cairo, che hanno portato nel 2019 la compagnia ad operare 17 voli settimanali.

Con la ripresa dei voli, infine, rimangono invariate le regole per i bagagli rispetto al periodo pre Covid: 7 kg è il limite per il bagaglio a mano, mentre il bagaglio da stiva può raggiunger ei 30 kg.. Il gsa italiano in esclusiva per il vettore egiziano è l’agenzia Non solo Sogni.