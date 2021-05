airBaltic, sette voli per l’Italia nella summer 2021













Sette volte Italia: airbaltic inaugura la stagione estiva con sette voli per l’Italia. Nel programma pubblicato in questi giorni l’aerolinea baltica opererà voli da Riga a Pisa (lunedì e venerdì), e voli Milano, Roma, Venezia, Pisa, Napoli, Olbia e Catania.

L’operativo estivo è completato dai collegamenti per sei destinazioni in Grecia e cinque destinazioni in Spagna, oltre a molte altre mete adatte alle vacanze. Inoltre, una vasta gamma di proposte in tutta Europa, comprese Londra, Aberdeen, Manchester, Edimburgo nel Regno Unito e Dublino in Irlanda.Valencia in Spagna e Kos in Grecia.

Per Martin Gauss, amministratore delegato di airBaltic: «Il mercato si sta lentamente riprendendo grazie all’incremento della campagna vaccinale in tutta Europa. Il nostro team aggiorna costantemente la programmazione dei voli in linea con la mutevole domanda dei passeggeri. In totale, quest’anno prevediamo di offrire voli su 96 rotte attraverso i Paesi Baltici».