Air Austral esce dal capitale di Air Madagascar

Adesso, invece, il dietrofront con lo Stato malgascio, attraverso la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, che riprenderà il controllo e la governance del vettore malgascio.

“L’intera operazione – si legge in una nota – si chiude senza alcuna perdita finanziaria per nessuna delle due parti”. In seguito al nuovo accordo, i 3 membri del cda di Air Madagascar nominati da Air Austral hanno presentato le loro dimissioni.