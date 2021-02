Air Astana vola da Francoforte in Kazakistan













Dallo scorso 3 febbraio, Air Astana ha introdotto un nuovo volo diretto che collega Francoforte a Atyrau, in Kazakistan. Il volo opererà una volta alla settimana e sarà effettuato con il nuovissimo Airbus A321Lr.

L’orario, con arrivo a Francoforte nelle prime ore del mattino, consente una comoda e agevole coincidenza con gran parte dei voli di avvicinamento effettuati dal partner Lufthansa. I voli sono caricati nei Gds e aperti alla vendita.

Il nuovo collegamento per Atyrau si aggiunge a quelli già operativi per Nur-Sultan e Uralsk portando a 5 alla settimana i voli in partenza da Francoforte per il Kazakistan.

La partenza è prevista dal Terminal 1 a Frankfurt / Main. I passeggeri di classe Business potranno usufruire della Business Class Customers Lufthansa Lounge.