Air Astana riprende tutti i voli nazionali e internazionali













Piena ripartenza per Air Astana che ha ripristinato il suo network di voli nazionali e internazionali, tra cui i voli regolari per Colombo, Malé, Phuket, Londra, Dubai, Antalya, Dushanbe (Tagikistan) e Bishkek (Kirghizistan).

Nel contempo la compagnia ha revisionato la sua politica di riprenotazione e rimborso dei biglietti per i voli programmati prima del 31 gennaio 2022.

Da adesso i passeggeri possono modificare la data di partenza in qualsiasi giorno prima del 28 febbraio 2022 o richiedere un rimborso completo almeno 24 ore prima della data di partenza originaria e da alcuni giorni il call center di Air Astana è aperto dalle 8 alle 24, così come le biglietterie negli aeroporti di Almaty e Nur-Sultan opereranno h24 e 7 giorni su 7.

Stabilite anche le nuove regole anti Covid: tutti i passeggeri, vaccinati e non vaccinati ad eccezione dei bambini di età inferiore ai cinque anni, in arrivo in Kazakistan dall’estero devono presentare un certificato di test Pcr negativo prelevato entro 72 ore dall’arrivo nel Paese.

Il certificato del test Pcr deve essere in lingua inglese, russa o kazaka. In assenza di un certificato di test Pcr negativo, i passeggeri, compresi i cittadini del Kazakistan e i passeggeri in possesso di un permesso di soggiorno per la Repubblica del Kazakistan, non saranno accettati a bordo.