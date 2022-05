Air Astana festeggia 20 anni e consolida il network europeo













Festeggiamenti con consolidamento operativo per Air Astana che pochi giorni ha celebrato il suo ventesimo anniversario dal suo primo volo commerciale da Almaty a Nur-Sultan. In questi anni la compagnia aerea ha mantenuto la sua indipendenza e non ha mai avuto la necessità di chiedere un supporto esterno nonostante i numerosi shock macro-economici degli ultimi due decenni.

Nel corso di questi suoi primi 20 anni di operatività, l’aerolinea ha trasportato più di 60 milioni di passeggeri e più di 250,000 tonnellate di cargo con 600.000 voli operati e un load factor medio di circa il 70%.

E dall’aprile scorso è stato anche avviato un piano di sviluppo rotte come il volo diretto, tre volte a settimana, da Amsterdam ad Atyrau (ogni mercoledì, giovedì e domenica) ed i 2 voli alla settimana da Londra ad Aktau, il giovedì e il sabato. Il nuovo collegamento è partito il 12 maggio scorso e sarà operativo fino al 29 ottobre 2022.

Il management della compagnia ha poi fornito lusinghiere prestazioni in termini di sicurezza, innovazione, confort per i passeggeri, efficienza operativa e bassi costi, in linea con quelli raggiunti dalle principali compagnie aeree low cost ed anche la flotta Air Astana è cresciuta in modo significativo raggiungendo oggi i 37 aeromobili, inclusi Boeing 767, Airbus A320/A320neo/A321/A321neo/A321LR e Embraer 190-E2 con un’età media di 4 anni.