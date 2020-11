Air Astana, da dicembre decolla il volo per le Maldive

Air Astana inizierà le operazioni di volo tra Almaty e Malé il 5 dicembre 2020. Il servizio sarà inizialmente offerto due volte a settimana il mercoledì e il sabato, mentre dal 21 dicembre verrà aggiunto un ulteriore volo settimanale il lunedì.

I voli saranno operati da aeromobili Airbus A321Lr, configurati con 16 posti in Business Class e 150 posti in Economy. I sedili reclinabili in Business sono dotati di schermi di intrattenimento individuali da 16 pollici, inoltre 4 dei 16 sedili sono più spaziosi rispetto agli altri.

A causa dell’elevata domanda durante l’alta stagione invernale, dal 16 dicembre 2020 al 16 gennaio 2021, i collegamenti saranno operati con aeromobile Boeing 767 wide body, che offre un maggior numero di posti a sedere.

I viaggiatori devono verificare attraverso gli organi preposti le attuali normative d’ingresso per le Maldive. Per i voli con più scali e con coincidenze all’interno del Kazakistan, chiaramente, dovranno farlo anche per quest’ultimo.