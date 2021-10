Air Astana amplia il network con la rotta per Phuket













Air Astana continua ad espandere la sua rete internazionale, con il lancio di voli diretti bisettimanali da Almaty all’isola tropicale di Phuket, in Thailandia, a partire dal 31 ottobre 2021. Inoltre, nalla strategia di consolidamento del network del vettore la frequenza dei voli per Dubai ha raggiunto un totale di 10 voli settimanali, inclusi tre voli a settimana da Almaty a partire dal 23 Ottobre 2021 e voli giornalieri da Nur-Sultan a partire dal 1 Novembre 2021.

All’inizio di ottobre, Air Astana ha poi ripreso i suoi servizi per San Pietroburgo con un volo settimanale da Nur-Sultan e ha aumentato i collegamenti per Mosca con voli giornalieri da Almaty e con cinque voli a settimana da Nur-Sultan. Infine, la compagnia aerea ha anche aumentato la frequenza dei voli per Istanbul con tre voli a settimana da Nur-Sultan e cinque a settimana da Almaty.