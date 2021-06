Air Arabia Maroc aumenta rotte e frequenze per la summer 2021













Air Arabia Maroc aumenta le frequenze di volo e le destinazioni per l’estate. Nuovi collegamenti da diverse città marocchine verso nuove mete in Francia e Spagna, come Bilbao, Valencia, Malaga e Marsiglia, emblematiche e il cui fascino e patrimonio attrae tutti i visitatori. Spazio, però, anche a una linea tra Milano e Il Cairo, così come tra Napoli e Sharm el-Sheikh.

A raccontare come Air Arabia Maroc affronterà i prossimi mesi è Marco D’Onofrio, sales manager della compagnia: «Dal Marocco serviamo sette città in Italia: Bologna, Milano, Torino, Venezia, Napoli, Catania e Pisa. L’Italia è quindi uno dei nostri principali mercati in Europa. Ad oggi i voli per il Marocco sono vietati per la crisi sanitaria, ma speriamo che riprendano a breve. Questo periodo ci ha mostrato l’importanza della comunicazione digitale: dall’inizio della crisi, abbiamo condiviso regolarmente le informazioni con i clienti attraverso i nostri social media, via email o anche dal nostro sito web e dalle piattaforme digitali. Abbiamo inoltre continuato a migliorare la sicurezza dei nostri clienti».

Air Arabia Maroc ha lanciato la copertura di assistenza globale Covid-19 che permette ai passeggeri di essere coperti in tutto il mondo. «Se un cliente risulta positivo al virus durante il suo viaggio, le sue spese mediche e di quarantena sono automaticamente coperte», ha concluso D’Onofrio.