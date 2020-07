Air Albania, debutta la rotta Milano Bergamo-Tirana

È atterrato all’aeroporto di Milano Bergamo il primo volo di Air Albania proveniente da Tirana. La compagnia di bandiera albanese, fondata nel 2018 da Turkish Airlines e dal governo dell’Albania, opera il collegamento con Tirana impiegando un Airbus A319 da 128 posti (8 posti in Business e 120 posti in Economy).

In alternativa, verrà impiegato un Boeing 737-800 da 151 posti, configurato con 16 posti in business e 135 in economy.

I collegamenti di Air Albania si aggiungono a quelli operati da Blue Panorama e Wizz Air.