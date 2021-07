Air Albania aumenta le frequenze su sei scali italiani













Con l’entrata in flotta di un nuovo nuovo A320 (registrazione ZA-BBC) Air Albania procede all’aumento delle frequenze su sei scali italiani. Nel dettaglio su Milano opererà 11 voli a settimana, su Bologna, 9 frequenze settimanali, su Pisa sei voli a settimana, su Bergamo e Verona cinque voli settimanali e su Roma due voli a settimana. Inoltre sono stati attivati nuovi voli diretti dal secondo aeroporto in Albania, Kukes, per Zurigo e Istanbul.

La flotta della compagnia aerea albanese si compone di anche di Airbus A319 e Boeing 737. Mentre sul versante tariffario, Air Albania – che a bordo dispone di una business e di una economy class – ha fissato per i voli di sola andata diretti su Tirana, biglietti a partire da 49 euro incluse tasse e bagaglio (30 kg) con catering gratuito.

Attualmente nell’azionariato della compagnia di bandiera dello stato Albanese figura il socio fondatore che è la Turkish Airlines. Il vettore è presente nel Bsp-Italia col codice vettore ZB-667 e prossimamente, oltre al sistema Amadeus, Air Albania entrerà a far parte degli altri Gds.