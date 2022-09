Aim Group, operazione rilancio con la nuova brand identity

Nuovo logo, sito internet e immagine coordinata per Aim Group, tra i principali player nel mondo degli eventi che intende così evidenziare il suo cambio di passo nel processo di rigenerazione e crescita del Gruppo.



La nuova brand identity nasce dalla constatazione che oggi il mercato è cambiato in modo strutturale, i clienti e i partecipanti agli eventi sono cambiati. Le crisi si susseguono una dopo l’altra e chiedono di adattarsi continuamente. Aim Group ha così deciso di rilanciare il suo ruolo e definire un nuovo posizionamento sul mercato, ridisegnando la sua immagine.

«La nuova brand identity corrisponde meglio alla nostra attuale personalità e all’immagine che vogliamo dare di noi oggi e in futuro – sottolinea Gianluca Buongiorno, presidente di Aim Group – E questo rebranding è un tassello importante della strategia di sviluppo e rigenerazione del Gruppo, perché giunge dopo anni di profonda trasformazione, che richiedono impegno e una forte determinazione nel sapere dove si vuole andare».

Il logo mette al centro il triangolo e l’interazione tra tre forme e lati diversi. «Sono i tre pilastri fondamentali su cui si articola il business del Gruppo, le aree di elevata specializzazione, ovvero eventi, comunicazione e consulenza – spiega Gianluca Scavo, ceo di Aim Group – E i nostri tre team interagiscono, creano sinergie e si completano, come i lati del triangolo, per formare una figura armonica, simbolo di forza, ma anche di movimento».

La nuova brand identity è stata ideata e curata interamente da Aim Communication, l’hub di comunicazione del Gruppo, ed è il frutto di un processo lungo, approfondito e collettivo. «Il futuro degli eventi e della comunicazione è sfidante e va costruito insieme, agenzie, clienti, provider specializzati, mettendosi in discussione per saper realmente innovare», aggiunge Patrizia Semprebene Buongiorno, vice presidente di Aim Group – Lo dice innanzitutto la nostra nuova tagline Let’s__together!, che indica la volontà di fare squadra, internamente innanzitutto, stimolando l’interazione tra tutte le nostre società, divisioni aziendali e team, ma anche in dialogo con tutti i clienti e stakeholder, per collaborare, progettare, realizzare insieme esperienze, progetti di comunicazione e soluzioni nuove».

«Il nuovo brand – conclude Patrizia Semprebene Buongiorno – esprime quindi anche il modello di lavoro che Aim Group vuole condividere con i clienti. Che si articola lungo un percorso di trasformazione e contaminazione positiva fondato su anni di consolidata esperienza e sulle skill specialistiche dei nostri team, che ci consentono di offrire una consulenza a tutto campo e di portare i risultati a un livello più elevato. Let’s do it together».