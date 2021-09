Aim Group conquista il podio del Mice ai Conventa Best Event Awards













Incetta di premi per Aim Group International ai Conventa Best Event Awards. I riconoscimenti hanno premiato soprattutto la creatività, l’innovazione e il problem solving dimostrati dall’azienda, in particolare con la realizzazione dei progetti come Fimp House per la Federazione Italiana Medici Pediatri e Traveling with ICare per Siaarti, la Società Italiana di Anestesia, Analgesia, Terapia Intensiva e Rianimazione.

Il progetto Fimp House, realizzato in occasione la prima conferenza annuale completamente digital della Fimp, è stata premiato come Miglior evento nella categoria B2C e ha anche ricevuto lo Special Prize Creativity. A dimostrarsi vincente, il fatto di avere creato un’esperienza inedita per un congresso medico-scientifico, trasformando un evento completamente digitale in un’occasione di incontro che ha mantenuto elevati sia la partecipazione sia il coinvolgimento. L’ambiente immersivo in 3D, che riproduceva una casa di famiglia, e la forte personalizzazione dei contenuti e dell’esperienza virtuale sono stati particolarmente apprezzati dalla comunità dei pediatri di famiglia.

Travelling with ICare, invece, si è aggiudicato il secondo posto nella categoria Crossover. Si è trattato di un evento ibrido itinerante che con un truck brandizzato Siaarti (contenente un’area meeting pop-up e uno studio di registrazione) ha visitato otto importanti ospedali italiani e percorso 1.800 km al motto di «se non puoi partecipare a ICare, ICare verrà da te». In questo modo, l’evento ha favorito il confronto e la condivisione di esperienze tra anestesisti e rianimatori, nell’ultimo anno alacremente impegnati in ospedale a fronteggiare la pandemia. Oltre 800 sanitari, tra medici, esperti, dirigenti, amministratori locali e sponsor, sono stati coinvolti in decine di tavole rotonde, interviste ed eventi.