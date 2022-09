Aim Group affida il mercato spagnolo ad Angeles Moreno

Cambio ai vertici di Aim Spain, filiale locale di Aim Group International. Il nuovo country manager è Angeles Moreno, in carica già dal primo settembre. A lei il compito di guidare il rilancio in Spagna dell’azienda e lo sviluppo dei segmenti congressuale, eventi aziendali e dmc, aumentando i ricavi, accelerando l’innovazione e migliorandone il posizionamento organizzativo.

Esperta in gestione aziendale e strategie di eventi, ricercata speaker internazionale, Moreno è autrice del libro The Time Is Now e co-creatrice del CX Design Playbook, una metodologia per esplorare le tendenze del business e l’innovazione. Il suo nome appare tra i top 100 leader femminili più influenti nel 2020 in Spagna. Nel suo cv una laurea in Economia aziendale con specializzazione in turismo, un Mba e la conoscenza di tre lingue (spagnolo, inglese e tedesco).

«Sono davvero felice che Angeles sia entrata a far parte del nostro Gruppo in questa posizione e sono sicuro che darà un grande contributo all’ulteriore sviluppo del nostro business in Spagna», sottolinea Marco Quagliarella, director international operations di Aim Group International.