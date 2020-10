Aigo, Cuomo: «Ospitalità diffusa condannata dai nuovi provvedimenti»

«Con le nuove misure siamo di fatto costretti a chiudere, per questo chiediamo al governo di essere immediatamente inseriti tra i codici Ateco delle attività indennizzate nel decreto Ristori». Ad affermarlo è Claudio Cuomo, presidente Aigo Confesercenti, l’associazione italiana dei gestori dell’ospitalità e ricettività diffusa.

«I gestori di b&b, affittacamere o case vacanze – sottolinea Cuomo – che hanno resistito fino ad ora, e non hanno ancora chiuso l’attività, vengono definitivamente condannati dai nuovi provvedimenti. Abbiamo adeguato tutte le nostre strutture al rispetto delle norme anti-Covid, seguendo alla lettera tutte le indicazioni date dalle istituzioni. Prima non ci sono stati riconosciuti i crediti d’imposta promessi sulla sanificazione, adesso con la limitazione della circolazione, degli spostamenti e con la chiusura di bar e ristoranti in cui i nostri clienti sono consumatori siamo stati costretti a un nuovo lockdown».

Inoltre, vista la mancanza di liquidità, prosegue il presidente di Aigo, «è necessario che i conduttori possano beneficiare del credito d’imposta in misura del 60% sui canoni relativi ai contratti di locazione commerciale, sul solo requisito della sussistenza del contratto a prescindere dal pagamento del canone. Dovrebbe essere imposto, con provvedimenti normativi, che i proprietari che possono usufruirne accettino i suddetti crediti; al contempo lo Stato si deve far garante dei timori delle banche a monetizzare questi crediti come per il Bonus Vacanze».

Infine, conclude Cuomo, «mentre si proclamano imminenti ristori a fondo perduto alle attività ricettive nei centri storici, ribadiamo che ancora non sono state evase le migliaia di istanze inviate a giugno per accedere al fondo perduto previsto nel decreto Rilancio. Bisogna snellire l’iter amministrativo e liquidare, al più presto, quanto dovuto alle imprese in precedenza».